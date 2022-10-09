Поставщики Apple «эмигрировали» в США

Многие поставщики Apple открыли производственные площадки ближе к штаб-квартире корпорации в Купертино. Как пишет газета The Wall Street Journal, на решение активно переводить производственные площадки повлияли пандемия коронавируса и сложности с логистикой из Азии в Северную Америку, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, из более чем 180 поставщиков Apple по состоянию на сентябрь 2021 года 48 теперь имеют производство в США, хотя годом ранее было лишь 25 площадок. В WSJ выяснили, что более 30 площадок в 2021 году размещались в Калифорнии, в три раза больше, чем годом ранее.

Согласно списку поставщиков на сайте Apple, производственные мощности в США добавили и ключевые партнеры компании, такие как Foxconn, TSMC и Sony. Последняя является важным поставщиком камер для смартфонов iPhone.

Тем не менее, компания из Купертино все еще чрезвычайно зависима от восточноазиатских стран. Около 150 поставщиков Apple работают в КНР. Также важную роль играют производства в Южной Корее и Японии.

Пока нет точной информации, в каких объемах ведутся работы на американских производственных объектах. Однако журналисты уверены, что сама тенденция говорит о стремлении Apple уходить от монополии китайских фабрик.