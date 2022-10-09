Аналитики спрогнозировали популярность нового форм-фактора смартфонов

В отчете аналитической компании IDC спрогнозирован рост популярности складных смартфонов. Об этом сообщается в блоге аналитиков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным специалистов, мировые поставки складных телефонов в 2022 году составят 13,5 млн единиц. В результате рост по итогам этого года составит 66,6%. Аналитики пояснили, что в 2021 году производители гаджетов отгрузили на рынок 8,1 миллиона штук смартфонов в новом форм-факторе.

"Недавний запуск Galaxy Z Flip 4 и Fold 4 снова усилил внимание к этому форм-фактору, поскольку Samsung продолжает оставаться золотым стандартом для складных устройств на рынке", - отметил менеджер по исследованиям IDC Энтони Скарселла.

Согласно долгосрочному прогнозу IDC, в будущем следует ожидать дальнейшего роста популярности складных смартфонов у пользователей мобильных устройств. Так, в 2026 году поставки подобных смартфонов достигнут 41,5 миллиона единиц.

"Поскольку в 2022 году ожидается почти 70%-й годовой рост складных телефонов, самый большой вопрос сегодня заключается в том, станут ли складные устройства основным форм-фактором в ближайшее время? К сожалению, пока ответ отрицательный", - заключила директор по исследованиям IDC Набила Попал.