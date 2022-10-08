Назван самый дорогой автопроизводитель Европы

Компания Porsche, которая в конце сентября вышла на IPO, стала самым дорогим автопроизводителем Европы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После размещения на бирже акции Porsche продемонстрировали устойчивый рост. В результате 6 октября 2022 года общая стоимость компании достигла 85 млрд евро. После котировки снизились, однако Porsche по-прежнему остается самой дорогой европейской автокомпанией общей стоимостью около 84 млрд евро.

В частности, концерн Volkswagen оценивается в 77,7 млрд евро, а Mercedes-Benz - 57,2 млрд евро. За ним следуют BMW (47,5 млрд евро) и Stellantis (39,7 млрд евро).

Ранее стало известно, что размещение акций Porsche стало рекордным в Германии за 25 лет.