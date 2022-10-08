Microsoft и Amazon не поверили в безопасное стирание данных с жестких дисков

Американские компании Amazon и Microsoft, а также банки и правительственные учреждения ежегодно уничтожают миллионы жестких дисков с важными данными. Как пишет газета Financial Times, фирмы и ведомства уверены, что только так можно избежать утечки конфиденциальной информации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Один из сотрудников Amazon Web Services на условиях анонимности сообщил, что компания уничтожает все накопители после трех-пяти лет использования.

Источник из Microsoft рассказал, что компания периодически уничтожает абсолютно все свои накопители в центрах обработки данных Azure. Всего насчитывается более 200 зданий с жесткими дисками по всему миру.

Главный операционный директор компании Techbuyer по утилизации техники Мик Пейн объяснил изданию, что в индустрии принято физически уничтожать любые носители. Специальные машины раздалбливают жесткие диски на мелкие фрагменты, чтобы их было невозможно восстановить.

Однако опрошенные FT эксперты уверены, что с точки зрения безопасности данных отсутствует необходимость физически уничтожать все накопители. По их мнению, достаточно программного стирания дисков и их перезаписи для повторного использования.