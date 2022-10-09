Создатель iPod поддержал смену разъема в новых iPhone

Бывший вице-президент Apple и создатель плеера iPod Тони Фаделл поддержал требования Евросоюза о смене разъема в новых моделях смартфонов iPhone на порт USB-C. Об этом сообщает 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению инженера, это правильный шаг для Apple и для индустрии, так как компания из Купертино практически монополизировала рынок смартфонов.

"ЕС просто заставляет Apple поступать правильно. Компании не всегда заинтересованы в том, чтобы делать правильные вещи в интересах общественности", - добавил Фаделл.

Он также отметил, что заставить Apple перейти на разъем USB-C в iPhone на основании аргумента об окружающей среде намного проще, чем монопольное судебное разбирательство.