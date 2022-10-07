Toyota сообщила о возможной утечке данных примерно 300 тыс. клиентов

Японская компания Toyota сообщила о возможной утечке данных более чем 296 тыс. клиентов. Как говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе, речь идет об адресах электронной почты пользователей сервиса T-Connect, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным компании, предполагаемая утечка могла произойти из-за того, что подрядчик загрузил на сторонний сервис часть исходного кода, содержащего ключ доступа к серверу, на котором хранились некоторые данные пользователей. Из-за этого в период с декабря 2017 года по 15 сентября текущего года третья сторона могла получить доступ к этой информации.

Вместе с тем, как отмечается в сообщении, утечка чувствительных данных, в том числе имен, номеров телефонов, адресов проживания и номеров кредитных карт, невозможна.

На данный момент у Toyota нет информации о том, что злоумышленники воспользовались предполагаемой утечкой.