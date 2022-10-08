Назван способ повысить производительность в играх на ПК с Windows 11

Американская компания Microsoft предложила отключить некоторые функции в операционной системе Windows 11, чтобы повысить производительность ПК в играх. Об этом сообщается в блоге корпорации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно тестам разработчиков, положительно на производительность влияет отключение функций "Целостность памяти" (Memory Integrity) и "Платформа виртуальной машины" (Virtual Machine Platform).

В Microsoft посоветовали выключать данные функции во время игры, а затем включить их обратно. В корпорации предупредили, что при отключении данных функций компьютер становится уязвим для кибератак.

Для отказа от функций нужно нажать кнопку "Пуск", а затем написать ее название и в открывшемся окне подтвердить отключение. После этого может потребоваться перезагрузка ПК.

Функция "Целостность памяти" отвечает за контроль установки драйверов, а VMP необходима для работы виртуальных машин.