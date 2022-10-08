Новинка в Windows 11

Компания Microsoft выпустила новую тестовую сборку операционной системы Windows 11 в канале для разработчиков (Dev), передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Сборка доступна участникам программы Windows Insiders. Главным новшеством в сборке 25217 стала давно ожидаемая поддержка виджетов, созданных сторонними разработчиками.

Участники Windows Insiders теперь могут приступить к разработке и тестированию виджетов для своих приложений. Виджеты можно добавлять на доску виджетов, которая в настоящее время заполняется только веб-контентом, предлагаемым Microsoft.

Поскольку это предварительная версия, разработчики пока не могут размещать приложения с поддержкой виджетов в Microsoft Store. Соответственно, пользователи не могут просто найти приложения с виджетами прямо сейчас.