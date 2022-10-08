В сети появились спойлеры к новой игре по вселенной Бэтмена

Разработчики Gotham Knights 7 октября выпустили трейлер предстоящей игры, который рассказывает завязку сюжета. Вскоре в сети также появилась фотография страницы официального атрбука, раскрывающая главный сюжетный поворот, сообщает сетевое издание VGTimes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Действие игры происходит в Готэм-Сити после гибели Бэтмена и комиссара полиции Джеймса Гордона. Когда в городе растет преступность и беззаконие, игроку дают управление за четверых соратников Брюса Уэйна - Дика Грейсона (Найтвинг), Барбару Гордон (Бэтгерл), Тима Дрейка (Робин), и Джейсона Тодда (Красный Колпак).

Согласно рассекреченной странице артбука, одним из главных злодеев игры выступит умерший Брюс Уэйн, которого с помощью Ямы Лазаря воскресила Талия аль Гул. Природный источник способен залечивать раны и продлевать жизнь, однако взамен сводит человека с ума. Кроме того, в артбуке рассказывается о тактике боя Бэтмена.

Известно, что кроме Бэтмена в игре также появятся "Суд сов", Мистер Фриз, Пингвин, Глиноликий и Харли Квинн.