Более 70% пользователей не оценили новую функцию iPhone 14 Pro

Около 75% опрошенных читателей портала Android Authority отдали предпочтение функции Always-On Display в Android-смартфонах вместо iPhone 14 Pro. Результаты исследования опубликованы на сайте портала, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исполнение функции Always-On Display в смартфонах Apple предпочли 10,76% опрошенных. Однако, по их словам, им не хватает количества настроек в новом режиме. Полностью довольных новой функцией в iPhone оказались 10,32% респондентов.

При этом 4,05% опрошенных читателей портала заявили, что хотят видеть на Android-смартфонах более функциональный режим Always-On Display.

Always-On Display - это функция, благодаря которой можно просматривать время, уведомления и другую информацию на экране блокировки, не касаясь самого устройства.