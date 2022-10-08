В iPhone 14 Plus обнаружилась проблема

Первые обзоры iPhone 14 Plus, релиз которого в ряде стран состоялся 7 октября, показали, что новинка Apple имеет проблемы с теплоотводом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Например, YouTube-блогер Golden Reviewer обратил внимание на то, что всего после 5 минут игры в Genshin Impact на самых высоких настройках графики iPhone 14 Plus нагревается до температуры выше 40 градусов Цельсия. Данная температура не только делает дискомфортным использование устройства, но и негативно сказывается на его производительности.

По данным Golden Reviewer, после нагрева iPhone 14 Plus начинает тротлить, то есть сбрасывать тактовую частоту процессора. Таким образом, фреймрет в Genshin Impact падает со стабильных 60 кадров в секунду, до 30-43, что негативно сказывается на игровом процессе.

В iPhone 14 Plus используется прошлогодний процессор A15 Bionic, к которому у пользователей ранее не было претензий по части нагрева. Однако в новом смартфоне Apple изменила схему системы охлаждения. Вероятно, именно из-за нее пользователи сейчас сталкиваются с проблемой перегрева устройства.