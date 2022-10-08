Инсайдер рассекретил информацию о новом флагмане Xiaomi 13 Pro

Смартфоны флагманской серии Xiaomi 13 и 13 Pro находятся на финальной стадии подготовки к началу производства. Об этом со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station сообщает китайское издание MyDrivers, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что смартфоны находятся на этапе New Product Introduction, во время которого исследовательские и конструкторские работы завершаются непосредственно на фабрике, где позже устройства начнут собираться большими тиражами. Следующей стадией, как правило, становится полноценный запуск производственных линий.

По данным MyDrivers, Xiaomi 13 получит 6,4-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц. В то же время в версии Pro будет использоваться 6,7-дюймовый экран, который, кроме диагонали, от дисплея младшей модели будет отличаться еще скругленными краями. Оба устройства получат процессор Snapdragon 8 Gen2.

Ожидается, что Xiaomi 13 и 13 Pro будут представлены уже в ноябре 2022 года. Позже, в начале 2023 года, компания по традиции покажет версию Ultra, которая, по слухам, помимо продвинутой камеры, получит поддержку зарядных устройств мощностью до 100 Вт.