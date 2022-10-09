Стало известно, когда появится складной Google Pixel Fold

Смартфон Google Pixel Fold с гибким экраном будет представлен в начале следующего года. Об этом сообщает портал Android Headlines со ссылкой на инсайдера Росса Янга, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, анонс смартфона изначально был запланирован на 4-й квартал 2022 года, однако по неизвестным причинам компания Google решила перенести презентацию на начало следующего года.

Судя по прошлым утечкам, складной смартфон от Google будет выполнен в аналогичном Galaxy Z Fold 4 форм-факторе и в едином с устройствами Pixel дизайне. За производительность в новинке будет отвечать чипсет Google Tensor G2, который также установлен в Pixel 7.

Предполагается, что вместе с Pixel Fold будет представлен планшет линейки Pixel. К тому же в ходе презентации, прошедшей 6 октября, Google уже подтвердила, что фирменный планшет компании появится в 2023 году.