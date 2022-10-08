От продавцов потребовали уничтожить все диски с популярной игрой

От продавцов в сети магазинов GameStop потребовали физически уничтожить все оставшиеся диски с онлайн-шутером от первого лица Overwatch. Об этом сообщает Dexerto, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что о требовании рассказала одна из сотрудниц, выпустив ролик в TikTok. Блогерша с ником ksihinata показала документ от топ-менеджемента GameStop по поводу популярной игры, вышедшей в 2016 году.

Согласно бумаге в ролике, руководство хочет утилизации всех копий Overwatch для игровых консолей PlayStation 4 и Xbox One. Решение связано с тем, что студия Blizzard выпустила сиквел, Overwatch 2, как бесплатную игру с платными дополнениями.