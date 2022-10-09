Microsoft показала «игровой» холодильник Xbox

Вице-президент по игровому маркетингу компании Xbox Аарон Гринберг анонсировал вторую версию мини-холодильника Xbox стоимостью $79. Об этом сообщает портал DTF, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В отличие от первой модели, способной вмещать 10 банок, новый холодильник Mini-Me Xbox Series X Mini Fridge рассчитан на хранение 8 жестяных банок объемом 300 мл. По словам Гринберга, в новой версии также были проведены работы над улучшением дизайна и шумоподавления.

Mini-Me Xbox Series X Mini Fridge поступит в продажу по всему миру и уже доступен для покупки в американской сети магазинов Walmart по цене в $79.

Стоимость первой модели мини-холодильника в стиле Xbox Series X составила в прошлом году $100.