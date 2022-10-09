В WhatsApp появится новая функция

В последней бета-версии мессенджера WhatsApp увеличили количество допустимых участников групповых чатов до 1024, сообщает портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что нововведение уже доступно для некоторых тестировщиков WhatsApp на Android и iOS. Остальные пользователи пока могут создавать групповые чаты с ограничением до 512 участников.

Причем увеличение с 256 до 512 участников группового чата стало возможным в WhatsApp в июне 2022 года. Вместе с тем летнее обновление принесло реакции на сообщения и функцию отправки файлов объемом до 2 ГБ.

Сроки появления возможности создания групповых чатов с увеличенным количеством участников среди пользователей не сообщаются.

В другом популярном мессенджере, Telegram, максимальное количество участников групповых чатов ограничено 200 тыс.