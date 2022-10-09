Rolls-Royce отзывает новый Phantom

Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило о проведении отзыва в США двух Rolls-Royce Phantom 2023 модельного года, на которые установлены дефектные фары. Как заявляет британский автопроизводитель, неисправные элементы оказались на собранных с 12 по 14 июля 2022 года автомобилях, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru.

Причиной отзыва стало отсутствие элементов светоотражающего покрытия на внутренней части фар. Из-за этого светотехника, во-первых, не соответствует установленным в США требованиям, во-вторых, автомобиль недостаточно эффективно освещает дорогу - в первую очередь у водителя возникнут проблемы с распознаванием дорожных знаков при включенном ближнем свете. О проблеме с фарами Rolls-Royce сообщила австрийская компания ZKW Group, которая поставляет светотехнику.

Получив 6 сентября эту информацию, британский автопроизводитель немедленно установил машины, на которых оказались бракованные элементы, и инициировал сервисную кампанию. При этом в Rolls-Royce подчеркнули, что автомобили ещё не поставлены клиентам и находятся в дилерских центрах в США - неполадки будут устранены ещё до передачи седанов покупателям.