Новая функция iPhone 14 путает американские горки с ДТП и звонит в полицию

У функции Crash Detection в iPhone 14 обнаружился странный изъян - детектор ДТП считает за аварию катание на американских горках. Об этом сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Crash Detection появилась в актуальной линейке iPhone 14 - она призвана оповещать экстренные службы об автомобильных авариях, если зафиксирует перегрузку акселерометра и иных датчиков внутри смартфона. Сообщение в службу спасения отправится в течение 20 секунд после фиксации ДТП, если пользователь не отменит отправку.

Как оказалось, Crash Detection пока не умеет отличать автомобильную аварию от катания на экстремальных аттракционах, в частности, на американских горках. Сообщается, что с момента поступления iPhone 14 в продажу в диспетчерский центр 911 возле парка развлечений Kings Island поступило как минимум шесть телефонных звонков, сообщающих о том, что в парке произошло ДТП. Между тем, аварии не было, а владельцы новых смартфонов от Apple просто взяли их с собой на аттракцион.

Пока что решения этой проблемы у Apple нет. Всем желающим покататься на американских горках рекомендуется не брать их с собой, либо включить авиарежим или временно отключить Crash Detection, чтобы избежать ложных вызовов службы спасения.