Новый бюджетный iPhone получит устаревший экран

Новый iPhone SE четвертого поколения, выход которого запланирован на 2024 год, получит LCD-дисплей на 6,1 дюйма с круглым вырезом в виде точки в верхней части экрана. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на аналитика группы компаний Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росса Янга, передает Day.Az.

Пока неизвестно, будет ли новый смартфон оснащен Face ID. По некоторым данным, iPhone SE (2024) получит скане отпечатка пальца Touch ID, чтобы сократить расходы на производство. При этом дизайн современных моделей смартфонов от Apple не предусматривает размещения физического датчика на экране, поэтому, вероятно, он будет размещен на боковой грани.

Дизайн iPhone SE (2024) будет напоминать iPhone Xr, вышедший еще в 2018 году. Последний также был оснащен LCD-дисплеем на 6,1 дюйма. Между тем, все современные модели iPhone, даже бюджетные версии, например, iPhone 14, получили более современные OLED-экраны.