В NASA создали легкие и мощные твердотельные аккумуляторы для электролётов

Ученые из NASA добились прогресса в разработке мощного твердотельного аккумулятора. Об этом сообщает пресс-служба NASA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подавляющее большинство современных аккумуляторных батарей, в том числе литиевых, состоит из катода, анода и жидкого электролита. Присутствие жидкости является слабым местом конструкции, она вытекает при повреждениях, может привести к пожару. Вдобавок, из-за нее аккумулятор нельзя сделать более компактным.

Команда по разработке твердотельных аккумуляторов SABERS отчиталась о достигнутых успехах. Твердотельная архитектура позволила им изменить конструкцию и формат своей батареи, чтобы уменьшить вес и увеличить количество энергии, которую она может хранить. Вместо того, чтобы размещать каждый элемент батареи в собственной ячейке, как в батареях с жидким электролитом, все элементы в батарее разработки SABERS сложены вертикально внутри одного корпуса. Благодаря этому удельная мощность такого элемента питания может достигать 500 ватт-часов на килограмм, что вдвое больше, чем у тех, которые используют в электромобилях.

"Эта конструкция не только уменьшает вес батареи на 30-40 процентов, но и позволяет нам удвоить или даже утроить энергию, которую она может хранить, что намного превышает возможности самых современных литий-ионных батарей", - комментируют ученые. Кроме того, в два раза выросла максимально допустимая рабочая температура.

Предполагается, что такого рода батареи будут особенно востребованы в авиации для самолетов с электрическим двигателем.