Tesla рекордно увеличила поставки электромобилей с шанхайского завода

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. увеличил поставки со своего предприятия в Шанхае в сентябре до рекордного уровня после модернизации завода, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA), поставки Tesla выросли на 8% по сравнению с августом, до 83 135 штук, что стало максимумом с момента запуска производства в Шанхае в декабре 2019 года.

В июле 2022 года американские СМИ сообщали, что компания приостанавливала работу предприятия для модернизации мощностей.

Китайская BYD Co. обошла Tesla в сентябре как крупнейший производитель электромобилей в КНР, отмечает The Wall Street Journal. BYD поставила на рынок почти 95 тысяч электромобилей в прошлом месяце - на 14% больше, чем в августе. Поставки с учетом автомобилей с гибридным двигателем составили 201 тысячу единиц.