Покупатели Hyundai и Kia в Корее пожаловались на очереди в 2,5 года

Заказчики автомобилей Hyundai и Kia в Южной Корее выражают недовольство и сожаление длительными сроками ожидания поставок машин, пишет The Korea Times. В отдельных случаях сроки ожидания в очереди достигают 30 месяцев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мне нужно ждать два с половиной года, чтобы купить Genesis или любой внедорожник производства Hyundai или Kia? Я не понимаю этого", - приводит издание отзыв одного из клиентов.

По данным местной торговой платформы getcha, столько времени требуется ждать своих машин покупателям 26 моделей. В 2021 году очереди достигали 11 месяцев.

В частности, из-за проблем с поставками полупроводников задерживается производство седанов Hyundai Avante, Sonata и Grandeur. На срок от 6 до 20 месяцев откладывается поставка внедорожников Hyundai Santa Fe Hybrid.

От трех до пяти месяцев требуется ждать седанов Kia K3 и K5 с ДВС. Выполнение заказа на гибридные версии K5, K8 и Sorento занимает до 8,5 месяцев.