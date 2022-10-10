Журналисты рассекретили информацию о новом устройстве Apple

До конца 2022 года Apple выпустит новую версию Apple TV с увеличенным объемом оперативной памяти и более быстрым процессором. Об этом, ссылаясь на аналитика TF International Securities Мин-Чи Куо и журналиста агентства Bloomberg Марка Гурмана, сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным СМИ, новая ТВ-приставка Apple получит процессор A14 Bionic, который дебютировал вместе с iPhone 12. Ожидается, что новый чип сделает Apple TV быстрее и производительнее относительно предыдущей версии приставки, которая работает на A12 Bionic. Вместе с тем в Apple TV 2022 ожидается расширение объема оперативной памяти с текущих 3 ГБ до 4 ГБ.

За функциональные различия главным образом в новой приставке будет отвечать пульт. Согласно данным инсайдеров, Siri Remote получит чип U1, который уже используется в iPhone и AirPods для их быстрого обнаружения при помощи программы Find My.

Использование относительно устаревших компонентов, по данным аналитиков, позволит Apple сделать самую дешевую версию своей ТВ-приставки за все время. Для сравнения, текущая итерация устройства - Apple TV 4K - продается в США за $179, а прошлая - Apple TV HD - за $149.

Ввиду того, что Apple отменила вторую осеннюю презентацию, которая должна была пройти в октябре, журналисты ждут анонс Apple TV 2022 года в виде пресс-релиза.