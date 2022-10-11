Раскрыты характеристики нового iPhone SE

Apple запланировала выпуск нового смартфона серии SE в 2023 году. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа сослались на раскрытый отчет аналитика Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росса Янга. По словам специалистов, новая модель iPhone SE получит некоторые характеристики от модели iPhone Xr - 6,1-дюймовый IPS-экран с "монобровью". Релиз телефона запланирован на 2024 год.

Вероятно, "монобровь" будущего телефона окажется меньшего размера, чем таковая у iPhone Xr и других смартфонов Apple. Это будет сделано в связи с тем, что аппарат не будет иметь датчик TrueDepth, необходимый для работы сканера Face ID. Также считается, что смартфон сохранит дактилоскопический сенсор Touch ID, но в другом формате - сканер отпечатка пальца, судя по всему, будет встроен в боковую кнопку.

По словам журналистов, отчет Росса Янга не противоречит другим инсайдам о будущем смартфоне Apple. Об изменении дизайна SE ранее сообщали авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко и известный Apple-блогер Джон Проссер.