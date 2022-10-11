На iPhone появилась клавиатура из XX века

В версии операционной системы iOS 16 для смартфонов iPhone появилась новая раскладка клавиатуры, созданная профессором Вашингтонского университета Августом Двораком и его шурином Вильямом Дилли в 1936 году как альтернатива раскладке QWERTY. Об этом сообщает ArsTechnica, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что до выхода этого обновления пользователям, предпочитающим раскладку Дворака, требовалось устанавливать стороннее приложение. Клавиатура Дворака использует расположение клавиш, отличное от стандартной раскладки с целью повышения скорости и более комфортного набора текста.

Для смены клавиатуры необходимо зайти в настройки и проверить, установлена ли iOS 16. Затем нужно зайти в "Основные", выбрать "Клавиатура" и в списке нажать на клавиатуры и выбрать "Дворак".

Сооснователь Apple Стив Возняк в прошлом сообщал, что перешел на клавиатуру Дворака и считает ее удобнее стандартной. "Я потратил пять часов на изучение и уже больше никогда даже не смотрел на QWERTY-клавиатуру. Это все, что потребовалось", - замечал бизнесмен. Он признавался, что в результате испытывал проблемы на iPhone, где вынужден был возвращаться к QWERTY.