США покажут плавающего робота, который может запускать дроны и бороться с ними
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Американская компания Textron Systems представит плавающую роботизированную платформу Ripsaw M3 на конференции Ассоциации армии США, сообщает Defense News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что M3 можно перевозить в грузовом отсеке вертолета CH-47 Chinook. Плавающая машина получила водометные движители. На конференции представят версию с автоматической пушкой калибра 30 мм и антидроновым комплексом, версию с боевым модулем CROWS-J и системой запуска малых беспилотников, а также машину с реактивной системой залпового огня калибра 70 мм.