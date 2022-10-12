https://news.day.az/hitech/1502406.html США покажут плавающего робота, который может запускать дроны и бороться с ними - ФОТО
США покажут плавающего робота, который может запускать дроны и бороться с ними - ФОТО
Американская компания Textron Systems представит плавающую роботизированную платформу Ripsaw M3 на конференции Ассоциации армии США, сообщает Defense News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сообщается, что M3 можно перевозить в грузовом отсеке вертолета CH-47 Chinook. Плавающая машина получила водометные движители. На конференции представят версию с автоматической пушкой калибра 30 мм и антидроновым комплексом, версию с боевым модулем CROWS-J и системой запуска малых беспилотников, а также машину с реактивной системой залпового огня калибра 70 мм.
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