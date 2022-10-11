Названа причина провала очков от Google

Бывший сотрудник Google Уоррен Крэддок назвал причину провала первых умных очков компании. Об этом Крэддок заявил в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Из доступного на странице специалиста треда следует, что Крэддок в течение 16 месяцев в должности старшего инженера-программиста работал над проектом умных очков Google. В первую очередь автор отметил, что никто не знал, в чем заключается польза от Google Glass: "Мы пытались найти какую-то задачу или ситуацию, в которой продукт был бы незаменим".

Инженер отметил, что умные очки также имели невыдающиеся характеристики - экран разрешением 640х360 пикселей, который был неудобно расположен и мог отобразить крайне малое количество информации. По словам Уоррена Крэддока, рядовые пользователи также не смогли придумать, как применить гаджет - автор заметил, что люди ограничивались обращениями к поисковику Google и фотографиями "растений в горшках".

Также бывший сотрудник Google подчеркнул, что очки смотрелись уродливо, а носивший их человек выглядел глупо. Крэддок пошутил, что в офисе никто и никогда не носил Google Glass, потому что девайс все время стоял на зарядке. При этом инженер отметил, что Google не признавала недостатков девайса и продолжала продвигать продукт.

Гарнитура Google Glass была представлена в мае 2014 года. После провала устройства на рынке Google переориентировала умные очки на корпоративных пользователей.