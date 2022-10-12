Microsoft обновила Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 и Windows 11

Компания Microsoft выпустила большую партию накопительных обновлений для своей операционной системы в рамках традиционного ежемесячного "обновления по вторникам" (Patch Tuesday). Апдейты предлагаются для Windows 11, Windows 10 и даже для Windows 8.1 с Windows 7, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

В рамках Patch Tuesday первое накопительное обновление получила недавно выпущенная Windows 11 2022, также известная как версия 22H2, с множеством исправлений для проблем, присутствовавших в первоначальном релизе. Апдейт идёт под номером KB5018427. Прошлогодняя версия Windows 11 21H2 получила апдейт под номером KB5018418.

В обновлении содержится несколько исправлений, но есть и кое-что совершенно новое, а именно поддержка значков уведомлений на панели задач и панели "Виджеты" для экстренных последних новостей и предупреждений. Кроме того, предусмотрены исправления для Microsoft Store и многих других областей, включая признанный на днях Microsoft сбой системы Windows Hello.

Обновление под номером KB5018410 доступно для Windows 10 версий 21H1 и 21H2. Главное внимание здесь уделяется обновлениям системы безопасности ОС.

Для Windows 7 и Windows 8.1 доступны обновления KB5018454 и KB5018474. Они приносят исправление проблем с виртуальными машинами Linux, а также исправляют дату перехода на летнее время в Чили.

Напомним, поддержка Windows 8.1 продолжится до начала 2023 года, в то время как для Windows 7 бесплатная поддержка уже не предоставляется. Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7 два года назад - 14 января 2020 года. Для корпоративных пользователей Microsoft предлагает платную продлённую поддержку Windows 7. Они могут получать обновления безопасности в рамках программы Windows 7 ESU (Extended Security Updates, расширенные обновления безопасности) до января 2023 года. В 2021 году цена этого сервиса выросла до 50 долларов за каждый компьютер, а в 2022 году - до 100 долларов за каждый компьютер.