YouTube анонсировал новую функцию Handles, которая позволит блогерам оформлять ссылки на свои каналы в формате @username.

Об этом сообщает издание TechCrunch, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что данная функция упростит поиск каналов на YouTube, поскольку с ней будет не обязательно вводить названия учетных записей контент-мейкеров в поисковой строке полностью.

YouTube начнет вводить Handles со следующей недели. Первыми доступ к функции получат блогеры. В YouTube утверждают, что со временем Handles станет доступна всем.

В компании отметили, что сделали задержку между блогерами и остальными, чтобы первые успели занять релевантные ники. Блогерам, в ссылках на каналы которых уже содержится название аккаунтов, платформа автоматически предложит занять нужные юзернеймы.

В TechCrunch считают, что YouTube вводит Handles прежде всего из-за формата видеороликов Shorts. Так компания хочет дать своим пользователям опыт, к которому они уже привыкли в TikTok.