Компания XPeng представила в Дубае летающий «электрокар»

Китайская компания XPeng в ходе выставки Gitex Global 2022 в Дубае представила самолет с электрическим вертикальным взлетом и посадкой. Об этом сообщает сетевое издание "Код Дурова".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, электрический самолет XPeng получил название X2. Летательный аппарат представляет собой двухместную машину длиной около пяти метров, ширина которой составляет 4,78 метра, а высота - 1,36 метра. Вес транспортного средства составил 560 кг, а допустимый для взлета вес - 760 кг. Таким образом в кабине могут размещаться два пассажира с небольшим запасом для багажа.

Отмечается, что XPeng X2 может летать на высоте до 1 тыс. метров. Одного заряда аккумулятора хватит на полеты длительностью до 35 минут при скорости до 130 км/ч.

В новинке представлено большое количество дополнительных функций, включая автономный полет, радиолокационное обнаружение, а также автоматически опускающийся парашют безопасности.

Компания может начать поставки своего электрического летающего аппарата в 2024 году. В качестве первой партии запланировано выпустить всего несколько единиц. Стоимость XPeng X2 пока не раскрывается