Раскрыта дата презентации новых гаджетов Apple

Apple проведет презентацию новых iPad и Mac 24 октября. Об этом заявляют многочисленные инсайдеры, пишет портал Gizchina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Известно, что Apple представит как минимум две модели iPad, среди которых базовый iPad 10 поколения и iPad Pro с фирменным чипом M2. Бюджетный планшет получит обновленный дизайн, USB-C и чип Apple A14, известный по iPhone 12. Слухи также указывают на то, что Apple представит новые Mac mini и MacBook Pro.

По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple выпустит iPadOS 16.1 в последнюю неделю октября. Релиз операционной системы также подтверждает анонс новых гаджетов.

Кроме того, журналист напомнил, что выход финансового отчета Apple за 4 квартал 2022 года состоится 27 октября, и именно в этот период компания не раз уже проводила презентации своих новинок. Так, презентация MacBook Pro состоялась 18 октября прошлого года. Ноутбук поступил в продажу 26 октября, а уже 28 октября Apple опубликовала отчет за 4 квартал 2021 года.