Назван самый популярный смартфон среди подростков в США

Устройства и сервисы Apple по-прежнему остаются самыми популярными среди американских подростков, сообщает портал MacRumors со ссылкой на исследование инвестиционной компании Piper Sandler, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно опросу, 87% подростков пользуются iPhone, и 88% заявили, что при покупке нового смартфона выберут iPhone. Всего 10 лет назад только 40% подростков в США являлись пользователями смартфонов Apple.

При этом Apple Watch пользуются только 31% опрошенных подростков. Несмотря на это, Apple Watch остаются самыми популярными носимыми гаджетами среди молодежи, так как умными часами от других производителей пользуются лишь 5,8% опрошенных подростков в США.