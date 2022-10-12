Twitter не снимет блокировку с аккаунта Трампа

Twitter начал пересматривать правила модерации контента на своей платформе и приводить их в соответствие с видением Илона Маска. Об этом пишет издание Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Отмечается, что в первую очередь изменения коснутся радикальных мер вроде перманентной блокировки аккаунтов.

По данным источников Financial Times, команда Twitter ищет альтернативы самой суровой мере наказания - вечной блокировке аккаунтов. В компании считают, что в ряде таких случаев нарушения пользователей должны быть пересмотрены. В качестве примера такого случая приводится антисемитское высказывание Канье Уэста, за которое рэпер 8 октября получил бан. В тоже время там подчеркнули, что аккаунт Дональда Трампа на предмет "амнистии" не рассматривается.

Отмечается, что смягчение модерации рассматривается для того, чтобы суметь оправдать ожидания нового владельца Twitter Илона Маска. Последний неоднократно высказывался о том, что откажется от перманентных банов в пользу "тайм-аутов" после того, как возглавит Twitter.