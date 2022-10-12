Lenovo сохранила лидерство в мире по поставкам персональных компьютеров

Китайская компания Lenovo сохранила в третьем квартале текущего года мировое лидерство по поставкам персональных компьютеров. Об этом свидетельствуют данные доклада, опубликованного во вторник исследовательской компанией International Data Corporation (IDC), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

За июль - сентябрь китайский производитель поставил 16,88 млн персональных компьютеров, заняв на мировом рынке долю в 22,7%. Показатель оказался ниже, чем за тот же период прошлого года, когда объем поставок был на уровне 20,12 млн единиц.

Второе и третье места в третьем квартале по поставкам персональных компьютеров заняли бренды HP и Dell, на мировом рынке им принадлежат доли в 17,1% и 16,1% соответственно. Объем их поставок составил 12,7 млн и 11,9 млн персональных компьютеров.

Согласно оценкам IDC, общий объем мировых поставок персональных компьютеров за июль - сентябрь составил 74,2 млн единиц. Соответствующий показатель на фоне снижения спроса упал на 15% в годовом выражении. Основная часть заказов приходится на корпоративных клиентов, указывается в докладе.