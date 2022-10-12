Хакеры могут использовать тепло от пальцев для взлома паролей

Специалисты школы информатики при Университете Глазго (Великобритания) разработали систему ThermoSecure, которая при помощи нейросети и тепловизоров может взламывать пароли от соцсетей и банковских карт. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что с помощью тепловизоров нейросеть определяет клавиши и области сенсорных экранов, к которым недавно прикасались пальцы пользователя. Таким образом, считают исследователи, злоумышленники потенциально могут красть чужие пароли.

Испытания ThermoSecure показали, что по тепловым следам система отгадывает 86% паролей, введенных в течение 20 секунд, 76% паролей, набранных не позже 30 секунд назад, и 62% паролей не позже 60 секунд.

Исследователи отметили, что на коэффициент "угадываний" сильно влияет длина пароля. Так, например, 12-значные пароли ThermoSecure с нескольких попыток взламывала в 82% случаев, а 16-значные только в 66%. Таким образом, отметили специалисты, наиболее уязвимым против систем вроде ThermoSecure являются пароли от банковских карт, которые состоят из четырех символов.