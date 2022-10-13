Intel сократит тысячи сотрудников
Корпорация Intel планирует значительное сокращение численности персонала, которое, вероятно, исчисляется тысячами.
Это нужно, чтобы сократить расходы, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
О массовых увольнениях будет объявлено уже в этом месяце. Компания планирует сделать это примерно в то же время, когда будет опубликован отчет о прибылях и убытках за третий квартал, то есть 27 октября, пишет издание. По состоянию на июль у производителя чипов было 113 700 сотрудников.
По сообщениям источников, в некоторых подразделениях, в том числе в отделе продаж и маркетинга Intel, может быть сокращено около 20 процентов персонала. Intel столкнулась с резким падением спроса на процессоры для ПК. В июле компания предупредила, что продажи в 2022 году будут примерно на 11 миллиардов долларов ниже, чем планировалось. Аналитики прогнозируют падение выручки в третьем квартале примерно на 15 процентов.
Последние массовые увольнения в Intel произошли в 2016 году, когда было сокращено около 12 000 рабочих мест, или 11 процентов от общего числа. Как и многие компании технологической отрасли, Intel приостановила прием на работу в начале этого года, когда рыночные условия ухудшились и усилились опасения по поводу рецессии. При этом в этом году компания активно лоббировала законопроект о стимулировании производства чипов на сумму 52 миллиарда долларов, пообещав расширить свое производство в США.
Акции Intel рухнули более чем на 50 процентов в 2022 году, причем падение на 20 процентов произошло только за последний месяц.
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