В России представлены бюджетные смартфоны Tecno Pova 4

Китайский бренд Tecno представил в России бюджетные смартфоны линейки Pova 4, сообщает портал Hi-Tech.Mail.Ru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Всего анонсировано две модели - Tecno Pova 4 и Pova 4 Pro, оцененные в 17 и 22 тыс. руб. соответственно.

Базовая версия предлагает IPS-дисплей с диагональю 6,82 дюйма с разрешением HD+. Pova 4 Pro получил AMOLED-экран на 6,66 дюйма с разрешением Full HD+. В обоих случаях заявлена поддержка частоты обновления изображения 90 Гц.

За производительность в смартфонах отвечает чипсет MediaTek Helio G99 и 6 или 8 ГБ оперативной памяти в Pova 4 и 4 Pro соответственно. Встроенная память также отличается в зависимости от модели - 128 ГБ в младшей и 256 ГБ в старшей версиях.

Оба смартфона линейки получили идентичные камеры - основную на 50 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры составило 8 мегапикселей.

В новинках также предусмотрены разъем под наушники, модуль NFC, стереодинамики и боковой сканер отпечатков пальцев.

Смартфоны Tecno Pova 4 оснащены аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт в Pro-версии и 18 Вт в базовой.

Tecno Pova 4 работают под управлением Android 12 с предустановленной фирменной оболочкой HiOS.