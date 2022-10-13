Игра Overwatch 2 может стать причиной поломки компьютера

На официальном форуме Overwatch 2 стали появляться жалобы пользователей на новый баг, приводящий к поломке компьютера. Об этом сообщает Cybersport.ru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первые жалобы стали появляться в день выхода Overwatch 2. По сообщению пользователей, они столкнулись с ошибкой, из-за которой компьютер начинает самопроизвольно перезагружаться или отключаться с "синим экраном смерти". При этом некоторые геймеры жалуются, что их процессор нагревается до критических значений, что также может привести к неисправности. Ошибки возникают как во время игрового процесса, так и при нахождении в лобби.

Blizzard начала изучать проблему, однако причины такого поведения компьютеров и дата выхода патча с исправлением пока неизвестны.

Выход Overwatch 2 состоялся 4 октября на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S, а также Nintendo Switch. Релиз игры широко освещался в соцсетях и СМИ из-за большого количества жалоб и проблем с доступом.