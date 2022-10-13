В Азербайджане усилена работа в сфере кибербезопасности

Служба электронной безопасности при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана работает над повышением кадрового потенциала в сфере кибербезопасности.

Об этом сообщили в четверг Day.Az в Службе.

Было отмечено, что Служба регулярно анализирует общую ситуацию с кибербезопасностью в стране, проводит мониторинг информационных ресурсов и систем, расследует запросы, поступающие от граждан и частных организаций, и оказывает им соответствующую поддержку.

"Кроме того, мы информируем об актуальных киберугрозах и обучаем борьбе с киберугрозами граждан, частные и иные организации. Достигнута договоренность с ассоциацией информационно-коммуникационных технологий о совместном сотрудничестве в области кибербезопасности", - сказали в Службе электронной безопасности.