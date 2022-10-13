Названы самые мощные смартфоны в мире

Разработчики бенчмарка Antutu опубликовали рейтинг самых производительных Android-смартфонов сентября, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В категории флагманских устройств тройку лидеров удерживают три модификации игрового смартфона Asus Rog Phone 6 - 6D Ultimate, 6 Pro и базовая модель Rog Phone 6 соответственно. Затем идут геймерские Red Magic 7S Pro и 7, занявшие четвертое и пятое места соответственно.

В список флагманов также попали Vivo X80, Samsung Galaxy Z Fold4, Motorola Edge 30 Pro, Xiaomi 12 Pro и Poco F4 FT.

В рейтинге самых производительных субфлагманских смартфонов под управлением Android лидером признан Realme GT Neo 3. Второе и третье места присудили Poco X4 GT и Redmi K50i. Затем идут OnePlus 10R и "старенький" Realme GT Neo2.

Среди субфлагманов также отличились iQoo Neo6, Motorola Edge S Pro, Realme GT Neo3T, Xiaomi Mi 10T Pro и Poco F3.