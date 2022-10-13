Microsoft представила флагманский ноутбук
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Microsoft представила новое поколение складного флагманского ноутбука Surface Pro. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Гибридный аппарат поставляется с процессором Intel Core 12-го поколения или ARM-чипом SQ3 на выбор. Отмечается, что ARM-версия устройства имеет поддержку 5G. Компьютер получил 13,3-дюймовый экран разрешением 2880х1920 пикселей с поддержкой частоты 120 герц. Дисплей имеет соотношение сторон 3:2 и коэффициент контрастности 1200:1.

Устройства обеих версий имеют 8 гигабайт оперативной памяти: Intel-модель можно расширить до 32 гигабайт, ARM-версию - до 16 гигабайт. Ноутбук оснащается накопителем емкостью 128 гигабайт, однако версию на Intel можно укомплектовать SSD емкостью 1 терабайт, ARM-модель - 512 гигабайт. Также выпущенная ARM-версия дополнена нейронным процессором (NPU).

Surface Pro 9 поступит в продажу 25 октября. Модификация с процессором Intel обойдется минимум в 999 долларов, ARM-версию оценили в 1299 долларов.