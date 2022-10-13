Стало известно об отказе Sony от Game Pass на PlayStation

Американская компания Microsoft предлагала японской компании Sony запустить подписочный сервис для игр Game Pass на приставках PlayStation, но корпорация из Японии отказалась. Об этом сообщает журналист The Verge Том Уоррен в своем Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, Microsoft упомянула об этом в разговоре с управлением по конкуренции и рынкам Великобритании во время обсуждения сделки по поглощению Activision Blizzard. В Microsoft также утверждают, что Sony хочет защитить прибыль от продаж новых игр в первое время после выхода.

В результате новинки никогда не выходят на старте в PS Plus в отличие от Microsoft. Американская компания решила, что будет отправлять некоторые новые проекты в сервис Game Pass в момент релиза или вскоре после него.

Отмечается, что после завершения сделки Xbox планирует включить проекты Activision Blizzard в Game Pass. В компании заверили, что такой шаг повысит ценность подписки и расширит доступ к проектам Activision Blizzard, таким как Call of Duty, Diablo и Overwatch.