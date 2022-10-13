PlayStation 5 признают устаревшей в 2023 году
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Sony намерена заменить оригинальную консоль PS5 новой приставкой со съемным дисководом. Об этом сообщает издание Insider Gaming, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как стало известно инсайдеру и журналисту Тому Хендерсону, японская компания намерена выпустить 30 миллионов копий PlayStation 5 в 2023 финансовом году, который начнется в марте 2023-го. В апреле корпорация запустит производство обновленной PS5, которая будет поставляться со съемным дисководом. Консоль появится в продаже в сентябре того же года.

В этой связи Хендерсон заметил, что оригинальная консоль Sony, вышедшая в ноябре 2020 года, будет признана устаревшей и снята с продажи. Однако порядка 12,5 миллиона устройств из 30 миллионов запланированных девайсов будет приходиться на оригинальную PS5.

По словам специалиста, Sony запустит в производство приставку со съемным дисководом, чтобы снизить производственные затраты. Так компания сможет продавать фактически одну консоль, но в разных версиях. Потребитель при желании сможет докупить съемный дисковод отдельно. Том Хендерсон оценил данный аксессуар в 100 долларов.

Инсайдер сообщил о том, что Sony выпустит PS5 со съемным дисководом, в конце сентября. По словам автора, дисковод будет подключаться к приставку через порт USB-C.