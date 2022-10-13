Цукерберг рассказал, когда человечество сможет общаться при помощи голограмм

Глава Meta Марк Цукерберг предсказал, что у человечества к 2027 году появится возможность общения между собой в виде голограмм. Как передает Day.Az, об этом миллиардер сообщил в эфире подкаста Stratechery с аналитиком Беном Томпсоном.

"Я думаю, ничто не помешает нам через пять лет иметь этот подкаст и просто находиться в очках дополненной реальности. Это будет похоже на то, что вы все еще находитесь на Тайване, а ваша голограмма находится здесь, в штаб-квартире Meta. И каждому будет казаться, что собеседник рядом с ним", - рассказал Цукерберг.

По его словам, для проведения таких встреч и звонков достаточно передать 3D-модель человека. "Я смогу передать ее вам - так что это будет не просто видеозвонок, мы действительно сможем взаимодействовать вместе, это будет выглядеть крайне убедительно", - добавил бизнесмен.

Во время общения в подкасте Цукерберг также указал на то, что хочет создать больше интерактивных впечатлений в метавселенной, чтобы укрепить человеческое общение на расстоянии.