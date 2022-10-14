Google угрожает штраф на сумму более одного миллиарда евро

Alphabet, материнская компания Google, может столкнуться с обвинением из-за нарушений в области цифровой рекламы по итогу антимонопольного расследования в Евросоюзе, начавшегося в июне прошлого года. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Reuters. Отмечается, что по итогам дела IT-корпорации грозит штраф на сумму более одного миллиарда евро.

По данным источников Reuters, Европейская комиссия осталась неудовлетворена уступками, на которые пошла Google после начала расследования. В ЕС по-прежнему считают, что гегемония американской корпорации в сфере интернет-рекламы угрожает здоровой конкуренции на рынке.

Ожидается, что Евросоюз выдвинет официальное обвинение в начале следующего года. До тех пор Google получит возможность урегулировать конфликт в досудебном порядке - новые материалы дела уже готовятся для отправки юристам американского техногиганта.

Новый штраф может стать для Google четвертым в рамках этого расследования. Всего же, напоминает Reuters, за последние 10 лет ЕС потребовал от Google почти восемь миллиардов евро по антимонопольным делам.