Какой производитель смартфонов наиболее экологически безопасный? - Исследование - ФОТО
Исследование GreenSmartphones показало, какие производители смартфонов наиболее экологически безопасны, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.
Специалисты источника оценивали компании по ряду критериев:
- Увеличение/уменьшение прямых выбросов парниковых газов за последний год
- Углеродная нейтральность
- Экологические цели
- Уменьшение количества пластика в упаковке
- Использование возобновляемой энергии
- Доля переработанных отходов
- Процент переработанных материалов
- Количество переработанных устройств
В итоге получилось, что лидером стала Apple, за ней последовали Google и неожиданно Sony. В данном случае учитывались только компании, производящие не менее 1 млн смартфонов в год.
Далее в рейтинге разместились Samsung, Vivo, Huawei, Oppo, Alcatel, Motorola, Xiaomi и OnePlus. Какие ещё компании оценивались, неизвестно, но в таблицах, доступных в Сети, есть только эти 11. Можно отдельно отметить, что выбросы парниковых газов за последний год уменьшились только у Apple, Vivo, Oppo, Alcatel и Motorola, а у той же OnePlus показатель вырос более чем на 160%.
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