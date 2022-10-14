Какой производитель смартфонов наиболее экологически безопасный?

Исследование GreenSmartphones показало, какие производители смартфонов наиболее экологически безопасны, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Специалисты источника оценивали компании по ряду критериев:

Увеличение/уменьшение прямых выбросов парниковых газов за последний год

Углеродная нейтральность

Экологические цели

Уменьшение количества пластика в упаковке

Использование возобновляемой энергии

Доля переработанных отходов

Процент переработанных материалов

Количество переработанных устройств

В итоге получилось, что лидером стала Apple, за ней последовали Google и неожиданно Sony. В данном случае учитывались только компании, производящие не менее 1 млн смартфонов в год.

Далее в рейтинге разместились Samsung, Vivo, Huawei, Oppo, Alcatel, Motorola, Xiaomi и OnePlus. Какие ещё компании оценивались, неизвестно, но в таблицах, доступных в Сети, есть только эти 11. Можно отдельно отметить, что выбросы парниковых газов за последний год уменьшились только у Apple, Vivo, Oppo, Alcatel и Motorola, а у той же OnePlus показатель вырос более чем на 160%.