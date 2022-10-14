Какой производитель смартфонов наиболее экологически безопасный?
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Исследование GreenSmartphones показало, какие производители смартфонов наиболее экологически безопасны, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Специалисты источника оценивали компании по ряду критериев: 

  • Увеличение/уменьшение прямых выбросов парниковых газов за последний год 
  • Углеродная нейтральность 
  • Экологические цели 
  • Уменьшение количества пластика в упаковке 
  • Использование возобновляемой энергии 
  • Доля переработанных отходов 
  • Процент переработанных материалов 
  • Количество переработанных устройств 

В итоге получилось, что лидером стала Apple, за ней последовали Google и неожиданно Sony. В данном случае учитывались только компании, производящие не менее 1 млн смартфонов в год.  

Apple стала наиболее экологически безопасным производителем смартфонов. Samsung лишь на четвёртом месте, уступая даже Sony

Apple стала наиболее экологически безопасным производителем смартфонов. Samsung лишь на четвёртом месте, уступая даже Sony

Далее в рейтинге разместились Samsung, Vivo, Huawei, Oppo, Alcatel, Motorola, Xiaomi и OnePlus. Какие ещё компании оценивались, неизвестно, но в таблицах, доступных в Сети, есть только эти 11. Можно отдельно отметить, что выбросы парниковых газов за последний год уменьшились только у Apple, Vivo, Oppo, Alcatel и Motorola, а у той же OnePlus показатель вырос более чем на 160%.