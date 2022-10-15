Вредоносную версию WhatsApp уличили в краже аккаунтов пользователей

Неофициальную версию популярного мессенджера WhatsApp уличили в краже пользовательских аккаунтов. Сообщение об этом появилось в блогеhttps://securelist.ru/malicious-whatsapp-mod-distributed-through-legitimate-apps/105994/, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет о приложении-клоне для смартфонов на базе Android, которое называется YoWhatsApp. Этот сервис представляет собой полностью рабочий мессенджер с рядом дополнительных функций и с теми же разрешениями системы, как и оригинальный WhatsApp. Однако в отличие от него YoWhatsApp не так безобиден - например, начиная с версии YoWhatsApp v2.22.11.75 приложение перехватывает пользовательские ключи, что позволяет операторам получить контроль над аккаунтами пользователей.

При этом, как отмечают в "Лаборатории Касперского", YoWhatsApp распространяется на легитимных сервисах дистрибьюции, например, в популярном приложении Snaptube, а также Vidmate, предназначенном для сохранения и просмотра видео с YouTube.

"Злоумышленники все чаще прибегают к возможностям легитимного ПО для распространения своих вредоносных приложений. Это приводит к тому, что пользователь, выбирающий популярные приложения и официальные источники для их установки, все равно может стать их жертвой... Деньги пользователя также находятся под угрозой, поскольку зловред может без труда оформлять на жертву платные подписки", - говорится в сообщении компании.