Apple оштрафовали

Суд бразильского штата Сан-Паулу оштрафовал Apple на $19 млн за продажу смартфонов iPhone без зарядных устройств. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Также суд постановил, что компания обязана комплектовать все новые смартфоны, продаваемые на территории страны, адаптерами питания и шнурами для подзарядки.

Истцами по этому делу выступила ассоциацией по защите прав потребителей и налогоплательщиков, которая посчитала отказ Apple от "зарядок" в комплекте некорректной практикой. Руководство Apple со своей стороны утверждает, что такой шаг помогает снизить углеродные выбросы и является частью "зеленой" инициативы. Компания намерена обжаловать решение суда.

Apple отказалась от комплектации новых iPhone зарядными устройствами в 2020 году, объяснив это "заботой об окружающей среде". По мнению компании, большинство пользователей при покупке нового устройства уже имеют адаптер питания, а потому не нуждаются в дополнительном.