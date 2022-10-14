Актуальную версию iOS 16 признали ненадежной

Последняя версия операционной системы Apple iOS 16 оказалась недостаточно надежно защищена, сообщает портал MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. В частности, при использовании VPN на устройстве система шифрует не весь проходящий через туннель трафик, что создает большой риск утечки конфиденциальной информации.

Проблему выявили эксперты в сфере информационной безопасности Томми Миск и Талал Хадж. При активации VPN система должна блокировать все подключения, а после перезапускать их в зашифрованном виде. Как оказалось, iOS 16 не шифрует часть подключений - это касается стандартных приложений системы "Карты", "Здоровье" и "Кошелек" (Wallet).

При этом не спасает даже "Режим блокировки" (Lockdown Mode) - специальный режим защиты от кибератак и шпионского ПО, появившийся в iOS 16. Он выполняет свою функцию, но на шифрование трафика никак не влияет.

Сообщается, что описанная выше проблема существует в iOS начиная с 13 версии, но Apple не спешит ее устранять.