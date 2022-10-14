Microsoft откажется от названия Office в программах

Microsoft переименует пакет офисных программ. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты обратили внимание, что Microsoft изменила раздел с вопросами и ответами на своем сайте, где анонсировала будущий ребрендинг ПО. По словам представителей корпорации, компания откажется от бренда Office в пользу Microsoft 365. IT-гигант ликвидирует узнаваемое название спустя 31 год после его внедрения.

"В ближайшие месяцы сайт Office.com, мобильное приложение Office и приложение Office для Windows будут переименованы в Microsoft 365 с новым логотипом, внешним видом и еще большим количеством функций", - отметили авторы анонса. При этом названия Excel, Outlook, Word и PowerPoint менять не будут. Первые изменения намечены на ноябрь, в январе 2023 года компания проведет ребрендинг приложений Office для Windows, iOS и Android.

Microsoft Office - пакет офисных программ от корпорации Microsoft для ОС Windows и других платформ, первый выпуск состоялся 19 ноября 1990 года. В него входят текстовый редактор Word, редактор таблиц Excel, почтовый клиент Outlook, программа по созданию презентаций PowerPoint и другие приложения.